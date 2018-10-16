В Госдуму внесли проект об информировании о вреде употребления алкоголя

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Законопроект по информированию потребителей о вреде употребления алкогольной продукции для спиртных напитков и для всех иных видов алкогольной продукции внесен в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
"Представленным законопроектом предлагается установить различный порядок доведения до потребителей информации о вреде употребления алкогольной продукции для спиртных напитков и для всех иных видов алкогольной продукции. Обязательное размещение рисунков, демонстрирующих тяжелые социальные последствия после употребления спиртного, предусматриваются только для спиртных напитков (алкогольной продукции, которая произведена с использованием этилового спирта (в том числе водка и коньяк)). При этом все требования к предупредительным надписям в отношении спиртных напитков прямо закрепляются в федеральном законе", — говорится в пояснительной записке.
"Принятие законопроекта позволит обеспечить снижение потребления алкоголя путем законодательного установления предупредительных мер, направленных на формирование устойчивого снижения покупательного спроса на спиртные напитки и станет очередным шагом в направлении оздоровления нации", — считают авторы проекта.