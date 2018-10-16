В Госдуму внесли проект об информировании о вреде употребления алкоголя

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Законопроект по информированию потребителей о вреде употребления алкогольной продукции для спиртных напитков и для всех иных видов алкогольной продукции внесен в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Законодательная инициатива внесена в ГД депутатом от фракции ЛДПР Владимиром Сысоевым.

"Представленным законопроектом предлагается установить различный порядок доведения до потребителей информации о вреде употребления алкогольной продукции для спиртных напитков и для всех иных видов алкогольной продукции. Обязательное размещение рисунков, демонстрирующих тяжелые социальные последствия после употребления спиртного, предусматриваются только для спиртных напитков (алкогольной продукции, которая произведена с использованием этилового спирта (в том числе водка и коньяк)). При этом все требования к предупредительным надписям в отношении спиртных напитков прямо закрепляются в федеральном законе", — говорится в пояснительной записке.

В документе отмечается, что для остальных видов алкогольной продукции, таких как вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха, порядок доведения информации о вреде их употребления для здоровья будет устанавливаться правительством Российской Федерации.

"Принятие законопроекта позволит обеспечить снижение потребления алкоголя путем законодательного установления предупредительных мер, направленных на формирование устойчивого снижения покупательного спроса на спиртные напитки и станет очередным шагом в направлении оздоровления нации", — считают авторы проекта.