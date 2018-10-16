Москалькова предложила предоставлять отсрочку от армии работающим медикам

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила предоставить мужчинам-медикам призывного возраста отсрочку от прохождения военной службы на время их работы в государственных учреждениях здравоохранения, говорится в статье, опубликованной на сайте омбудсмена.

"Целесообразно рассмотреть вопрос о предоставлении мужчинам-медикам призывного возраста отсрочки от призыва на военную службу на время их работы в государственных учреждениях здравоохранения", — считает Москалькова.

По словам омбудсмена, кадровый потенциал системы здравоохранения подрывается тем, что мужчины в возрасте до 27 лет, получившие медицинское образование и не обучавшиеся на военных кафедрах, призываются в армию на общих основаниях.

"Они вынуждены прерывать практику, что не способствует сохранению высокого кадрового потенциала в области здравоохранения", — отметила Москалькова.