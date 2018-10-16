Замглавы ФСИН рассказал о рационе Сенцова и состоянии его здоровья

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Прекративший длительную голодовку Олег Сенцов восстанавливается быстрее, чем этого ожидают врачи, его состояние почти полностью соответствует его возрасту, рассказал РИА Новости заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.

"Его восстановление идет с опережением всех графиков, которые разработали врачи, усиленно набирает вес, на утро составил 80,2 килограмма его вес. Настроение бодрое, жизнерадостное, с врачами занимается оздоровительной физкультурой", — сказал он.

Как уточнил Максименко, в рационе Сенцова овсяная каша, кисломолочные продукты, паровые говяжие и куриные котлеты, суп, картофельное пюре, овощи, рыбное суфле, гречневая каша, салат из тертой моркови.

По словам собеседника агентства, врачи полностью удовлетворены состоянием осужденного.

"Его организм берет свое, никаких последствий по органам мы не видим. Его состояние физическое практически полностью соответствует его возрастной норме. Он почти вышел на тот вес, с которого начинал голодовку, не хватает пары килограммов", — подчеркнул Максменко.

Также отметил, что у Сенцова хороший аппетит и врачи "смотрят, чтобы он не переел", поскольку резкий скачок количества принимаемых калорий может навредить.

Сенцов осужден на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.

Голодовку Сенцов объявил еще в мае, она продолжалась более 140 дней. Все это время за его состоянием следили врачи. Как сообщала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, во время отказа от полноценного питания Сенцов принимал питательные смеси внутривенно и в виде порошков.

В начале октября Сенцов прекратил голодовку, началась его реабилитация. Как сообщили во ФСИН, в связи с этим была проведена консультация с лучшими московскими диетологами по разработке для него наиболее оптимального меню, которое включает весь необходимый рацион продуктов для выхода Сенцова из состояния длительного отказа от полноценного питания без осложнений.

*Организация запрещена в России.