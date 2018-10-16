Саратовский губернатор потребовал исключить перебои в поставках лекарств

САРАТОВ, 16 окт — РИА Новости. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев после гибели больной сахарным диабетом, которой, по данным следствия, врачи поликлиники пять месяцев не выписывали льготные лекарства, потребовал обеспечить запас жизненно важных препаратов и исключить перебои в их поставке.

Ранее в прокуратуре области сообщили РИА Новости, что 28-летняя больная диабетом, инвалид первой группы Ольга Багаева скончалась от осложнения заболевания после того, как врачи городской поликлиники №20 пять месяцев не выписывали ей льготные лекарства из-за проблем с их закупкой региональным минздравом и проводили ненадлежащий осмотр пациентки. Прокуратура выяснила, что контракт минздрав области заключил лишь в августе, а до этого давал поликлиникам негласные указания не выписывать льготные рецепты на отсутствующие в аптеках препараты.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Круг подозреваемых устанавливается. Минздрав области ранее заявил, что предпринимал все необходимые меры по лекарственному обеспечению пациентки. Созданная губернатором комиссия пришла к выводу, что временного отсутствие одного препарата для пациентки не оказало прямого влияния на исход заболевания.

"Нужно не только учитывать лекарства, которые есть в наличии, но и прогнозировать объемы жизненно важных препаратов, чтобы исключить малейшие перебои. И здесь особую роль играет ответственность, ведь иногда цена такой ответственности — человеческая жизнь", — цитирует Радаева его пресс-служба.

Глава региона во вторник на совещании в областном правительстве отметил, что вопрос наличия медикаментов в медучреждениях, на медицинских складах, в аптеках должен быть на постоянном контроле.

"По итогам совещания губернатор поставил перед минздравом задачу вести постоянный мониторинг запасов лекарств и оперативно реагировать на каждое обращение граждан", — говорится в сообщении.