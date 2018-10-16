Российский производитель создал концепт плацкарта с капсулами

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Крупнейший российский производитель пассажирских поездов группа "Трансмашхолдинг" (ТМХ) разработал и презентовал РЖД концепт плацкартных вагонов с капсулами вместо полок, сообщил журналистам генеральный директор группы Кирилл Липа.

Гендиректор РЖД Олег Белозеров в начале октября рассказывал журналистам, что компания обсуждает с разработчиками подвижного состава создание на базе общих и плацкартных вагонов новых с зонами персонального комфорта. Возможно, говорил он, это будет пространство-трансформер, чтобы его можно было формировать индивидуально под себя, или места капсульного типа.

"Мы разработали (концепт с капсулами — ред.), презентовали им (РЖД — ред.). Дальше они скажут, чего они хотят", — сообщил Липа во вторник в кулуарах форума "Открытые инновации", уточнив, что речь идёт о плацкартных вагонах с капсульными местами.

Основную массу пассажирских вагонов для поездов дальнего следования группы РЖД производит Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ, входит в ТМХ). Липа утвердительно ответил на вопрос, будет ли это предприятие производить плацкарты с капсулами, если РЖД решат сделать такой заказ.

"Трансмашхолдинг" — крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог, городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.