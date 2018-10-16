В Минобрнауки рассказали о росте средней зарплаты ученых

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Средняя заработная плата российских ученых превысила в первом полугодии 2018 года 96 тысяч рублей в месяц, при этом в ряде регионов зарплаты выросли более чем в два раза с 2016 года, сообщает министерство науки и высшего образования.

"В целом по стране средняя заработная плата научных сотрудников с 2016 года выросла более, чем в полтора раза – с 53,8 тысячи рублей в месяц в 2016 году до 96,3 тысячи рублей в первом полугодии 2018 года", – говорится в сообщении.

При этом Минобрнауки со ссылкой на данные Росстата отмечает, что наиболее быстро зарплата учёных росла в Пензенской области, республиках Алтай и Марий Эл, Ленинградской и Липецкой областях, Хакасии, Псковской, Калининградской и Орловской областях. В этих регионах средняя заработная плата научных сотрудников выросла с 2016 года более чем в два раза.

В то же время указ президента от 7 мая 2012 года "О мерах по реализации государственной социальной политики" установил соотношение средней заработной платы научных сотрудников со средней заработной платой по стране.

"Это неминуемо приведет к снижению оплаты труда не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и практически во всех регионах Дальнего Востока, где заработная плата выше, чем в среднем по России. Особенно серьезно это отразится на регионах с высокими затратами населения и сложной транспортной доступностью: Камчатский край, Сахалинская и Магаданская области", – отметили в Минобрнауки.

В этой связи дополнительно в рамках национального проекта "Наука" предусмотрено стимулирование привлечения исследователей в регионы и создание необходимых условий для их работы.

"Кроме того, национальным проектом "Наука" предусмотрена реализация новых исследовательских и научно-технологических проектов, в том числе, с учетом привлечения внебюджетных доходов. Это позволит, в том числе, обеспечить дополнительный рост заработной платы всего персонала, занятого исследованиями и разработками", — заключили в министерстве. —0-