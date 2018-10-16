Москалькова рассказала о жалобах на качество медпомощи в СИЗО и колониях

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Претензии к своевременности и качеству оказания медицинской помощи в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) содержатся в каждом пятом обращении к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и поступают практически ежедневно, говорится в статье омбудсмена, посвященной защите права на охрану здоровья.

"Неудовлетворительный уровень медицинского обслуживания и обеспечения лекарственными средствами лиц, находящихся под стражей или отбывающих наказание в исправительных колониях, также не отвечает гарантиям права на охрану здоровья и медицинскую помощь. Каждое пятое обращение, адресованное уполномоченному, содержит претензии к своевременности и качеству оказания медицинской помощи в учреждениях УИС", — говорится в статье, опубликованной на сайте омбудсмена.

Уполномоченный отмечает, что, несмотря на наличие в системе УИС более 1,2 тысяч медицинских учреждений, "обращения о неоказании либо оказании не в полном объеме медицинской помощи поступают практически ежедневно".

По ее словам, проводимые по поступившим обращениям проверки свидетельствуют о нехватке в медицинских учреждениях УИС профильных врачей-специалистов, необходимых лекарственных препаратов, несвоевременном направлении осужденных на дополнительное обследование и лечение в учреждения гражданского здравоохранения, неподтверждение ведомственными медицинскими организациями имеющихся диагнозов и степеней утраты трудоспособности (инвалидности).