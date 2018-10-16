Эксперт оспорил утверждение о том, что физматшколы устарели

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Заслуженный учитель России, директор центра образования №109 в Москве Евгений Ямбург, комментируя высказывания, что физматшколы в России стали пережитком прошлого, подчеркнул уникальность российской традиции такой системы образования.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что узкоспециализированные "математические" школы, в которых детей "пичкают" одним предметом, это пережиток прошлого, а математики и программисты в будущем будут все меньше и меньше востребованы.

"Нет, я не согласен с этим", — заявил Ямбург РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.

"У меня был разговор с министром одной из выдающихся, но небольших стран, где сегодня считается совершенно серьезной система образования. Это был министр Сингапура, а их система (образования) считается очень продвинутой. Это было несколько лет назад, когда затевалось "Сколково", и туда большие деньги закачивались и многое там чего было, и сейчас это все работает. Он спросил меня удивительную вещь: "Вот вы "Сколково" затеяли, а у нас, много лет назад нечто подобное сделали всего 18 человек, но 15 из них были выходцами из СССР с хорошим математическим образованием. Вот и ответ на этот вопрос", — добавил он.

Также Ямбург отметил, что не стал бы так категорично высказываться о традиции математического образования в России.

"Российская традиция математических школ, она сегодня с успехом используется в Китае, и поэтому китайские школьники стали довольно мощно побеждать в международных олимпиадах", — добавил он.