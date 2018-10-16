В УФСИН опровергли сообщения об ухудшении здоровья Сенцова

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Информация об ухудшении здоровья осужденного за организацию терактов Олега Сенцова не соответствует действительности, он в удовлетворительном состоянии, питается "в полном объеме", заявляет УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.

"В связи с распространением в СМИ информации об ухудшении состояния здоровья осужденного Олега Сенцова сообщаем, что данные сведения не соответствуют действительности. В настоящее время состояние его здоровья медицинскими работниками оценивается как удовлетворительное", — сказано в релизе.

По данным службы, Сенцов продолжает находиться в медицинской части ИК-8 под наблюдением врачей и в госпитализации в реанимацию не нуждается (в некоторых СМИ утверждалось, что он якобы уже в реанимации).

"Рекомендованное врачами-специалистами лечение и питание соблюдает в полном объеме", — добавляется в сообщении.

В мае Сенцов объявил голодовку, которая продолжалась более 140 дней. Все это время за его состоянием следили врачи. Как сообщала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, во время отказа от полноценного питания Сенцов принимал питательные смеси внутривенно и в виде порошков.

Шестого сентября Сенцов прекратил голодовку. Как сообщали во ФСИН, в связи с этим была проведена консультация с лучшими московскими диетологами по разработке для него наиболее оптимального меню, которое включает весь необходимый рацион.

Сенцов осужден на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"* (экстремистское движение, запрещенное в РФ), готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.

* Экстремистское движение, запрещенное в России