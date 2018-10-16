В Совбезе обсудили дополнительные меры для защиты персональных данных

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Научный совет при Совете безопасности РФ обсудил вопросы совершенствования правового регулирования в области защиты персональных данных при трансграничной передаче информации.

Отмечается, что в процессе формирования информационного общества появляются предпосылки и условия нарушения прав личности на неприкосновенность персональных данных.

"В связи с этим предложены дополнительные меры, направленные на защиту прав и свобод гражданина при обработке его персональных данных, на обеспечение правового режима трансграничной передачи персональных данных, на совершенствование регулирования деятельности паспортно-визовых центров", — говорится в сообщении пресс-службы Совбеза РФ.

В частности, эксперты предложили рассмотреть вопрос об определении оптимальной модели разрешительной системы в сфере деятельности визовых центров (лицензирование, аккредитация и саморегулирование).