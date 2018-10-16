Валентина Матвиенко станет наставником в конкурсе "Лидеры России"

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. О своем решении стать наставником в открытом конкурсе для руководителей нового поколения "Лидеры России" заявила на встрече с журналистами председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

"Президент поставил задачу совершить прорыв в развитии страны, выходы на новые рубежи. Для этого, безусловно, нужны управленцы нового поколения — думающие, креативные, умные, образованные. Этот проект оказывает государственную поддержку таким людям. Поэтому я приняла решение стать наставником", — сказала она.

По словам Матвиенко, она внимательно следила за реализацией этого проекта и считает его одним из самых удачных. Он открывает возможности молодым талантливым людям реализовать свой потенциал, это реальные социальные лифты, механизмы карьерного роста, отметила глава Совета Федерации.

"Для молодых людей, безусловно, важно получить дополнительное образование, прослушать цикл умных и интересных лекций, но не менее важно воспитание на примере личного успеха, на истории того, как удалось добиться карьерного роста, что для этого нужно, какие качества. Мне очень хочется все то, что я накопила за все эти годы, работая во власти, донести, передать тем молодым людям, которые хотят войти в команду лидеров и строить карьеру", — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Председатель Совета Федерации выразила надежду, что подопечные, которые выберут ее в качестве наставника, действительно станут лучшими.

"Лидеры России" — это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Чтобы стать участником конкурса, достаточно быть управленцем не старше 55 лет и иметь опыт руководства не менее пяти лет. Для участников до 35 лет действуют облегченные условия: достаточно иметь два года опыта работы на руководящей должности. Заявки на конкурс принимаются до 24 октября на сайте https://лидерыроссии.рф.