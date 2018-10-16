В Союзе журналистов рассказали о перспективах роста зарплат в СМИ на местах

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Проблему с зарплатой журналистов в регионах РФ могут начать решать после утверждения профессиональных стандартов, заявил председатель Союза журналистов (СЖР) России Владимир Соловьев.
"Когда мы утвердим эти профессиональные стандарты, мы сможем, может быть, какую-то и сетку по оплате, в том числе составить. Потому что есть тяжелая проблема у нас в журналистике — это зарплата журналистов на региональном уровне. Это просто слезы… Я надеюсь, что эта наша деятельность поможет как-то это сформировать, так как это очень важно", — сказал Соловьев на пресс-конференции, посвященной конкурсу для журналистов и редакций СМИ.
Он отметил, что решение о создании центров независимой квалификации журналистики, СМИ и медиа может приниматься "даже на базе наших региональных отделений".