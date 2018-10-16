С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт – РИА Новости. Ленинградская область выполнила годовой план по вводу жилья на 92% за 9 месяцев, всего в регионе введено 2,089 миллиона квадратных метров жилья, сообщил в ходе Всероссийского жилищного конгресса заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин.

Показатели превышены

"Ленинградская область выполнила годовой план по вводу жилья на 92% за 9 месяцев, всего в регионе введено 2,089 миллиона квадратных метров жилья. Темпы исполнения плана по вводу, поставленного министерством строительства РФ на 2018 год в рамках "майских указов" — программы улучшения жилищных условий россиян, на 5% превышают показатели прошлого года", — сказал Москвин.

По его словам, строительство ведется на 669 строительных площадках, общая площадь возводимого жилья — 10,5 миллиона квадратных метров.

Он подчеркнул, что власти Ленинградской области работают над снижением финансовой нагрузки на застройщиков, предлагая им участие в компенсационных программах выкупа социальных объектов. В частности, заключено 41 соглашение "Соцобъекты в обмен на налоги", по которым до конца 2036 года предусмотрено строительство и выкуп из бюджетных средств 156 объектов образования: 40 школ и 116 детских садов. Из них уже построено 24 детских сада и 6 школ.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко еще в прошлом году пообещал сохранение объемов ввода жилой недвижимости, соответствующей одному "квадрату" площади на человека. "Нашей важной задачей является строительство сопутствующей инфраструктуры параллельно с многоквартирными домами. Это обеспечит качественное развитие новых жилых кварталов", — заявил Дрозденко.

В Ленинградской области заключено 74 тысячи договоров долевого участия и чуть более 20 тысяч договоров жилищно-строительного кооператива. В целом за последние 5 лет в регионе было успешно введено более 12 миллионов квадратных метров жилья.

Девелоперы уходят в Ленобласть

"Темпы ввода жилья в Петербурге значительно снизились по сравнению с прошлым годом из-за ужесточения градостроительной политики и нехватки земельных участков, и совершенно логично, что девелоперы смещают свои интересы в Ленинградскую область. А учитывая, что в России происходит снижение платёжеспособного спроса на недвижимость, и объемы продаж на строительном рынке поддерживаются лишь ипотечными кредитами, да и законодательные нормы к строителям лишь ужесточаются, многие девелоперы стараются в кратчайшие сроки сдать объекты, чтобы скорее выйти из проектов", — считает директор Центра экономических исследований университета "Синергия" Андрей Коптелов.

Эксперт отметил, что "меры правительства Ленобласти, безусловно, несколько снизили финансовую нагрузку для застройщиков, однако существующее финансовое состояние многих строительных компаний может потребовать более существенной помощи, чем компенсационные программы выкупа социальных объектов".

Регион-рекордсмен

В пересчете на одного жителя в России ежегодно вводится около 0,5 квадратного метра жилья, следует из данных Росстата. Больше всего жилья — 1,5 квадратного метра на человека с июля 2017-го по июль 2018 года — было введено в Ленинградской области. Более 1 квадратного метра на человека построено в Московской и Калининградской областях.

В целом по стране на одного жителя приходится 25,2 "квадрата" общей площади жилых помещений. Больше всего в Московской области — 31,8 "квадрата", меньше всего в Тыве — 13,9 на человека. По мнению Коптелова, учитывая, что доходы российских потребителей не растут, платёжеспособный спрос на рынке недвижимости в 2019 году расти не будет, продолжится падение цен на недвижимость. В таких условиях девелоперы будут сдавать уже строящиеся объекты, создавать дополнительные конкурентные преимущества для ускорения продаж, снижая этажность, включать ремонт в стоимость квартиры, а также предлагать скидки, считает он.

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