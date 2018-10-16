Вологодский губернатор отметил важность проекта "Демография" для региона

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Власти Вологодской области понимают, в какой демографической яме находится регион, и считают, что проект "Демография" позволит совершить прорыв в укреплении здоровья, заявил губернатор Олег Кувшинников.

Второй Всероссийский форум по общественному здоровью начался во вторник в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". Выступая на пленарном заседании форума, вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что правительство намерено с 2019 года начать реализацию федерального проекта по мотивации граждан к ведению здорового образа жизни "Укрепление общественного здоровья", который будет запущен как составная часть национального проекта "Демография".

"Проект "Демография", который мы запускаем с 1 января 2019 года, позволит нам совершить прорывное развитие, рывок в укреплении здоровья населения. Притом мы прекрасно понимаем, в какой демографической яме сейчас находимся, мы понимаем, что сейчас сокращается количество трудоспособного населения, и проект "Демография" как раз должен решить множество проблем, которые сегодня мы и обсуждаем", — сказал Кувшинников, выступая на форуме.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала РИА Новости, что министерство рассчитывает, что мероприятия проекта позволят обеспечить уменьшение розничной продажи сигарет и алкогольной продукции с 1,5 до 1,15 тысячи штук и с 6,6 до 6,0 литра на душу населения соответственно.