Швыдкой рассказал о роли Кривошеева в развитии российской телеиндустрии

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Марк Кривошеев, скончавшийся на 97-м году жизни, был выдающимся ученым, именно ему отечественная телеиндустрия обязана своим развитием, заявил РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Уход Марка Кривошеева — это большая потеря для российской науки и телевизионной индустрии. Он был выдающимся ученым, человеком, который как никто знал телевидение, и без него, я думаю советская, а потом и российская индустрия не смогла бы развиваться так интенсивно, как она это делала в последние 70 лет. Его вклад в развитие телевидения был огромен", — сказал Швыдкой.

По его словам, Кривошеев в жизни был остроумным и веселым человеком, который всегда готов был помочь советом.

"Когда я был председателем ВГТРК, мы часто советовались по многим вопросам, потому что это было время, когда мы переходили на цифру, и надо было создавать систему связи, когда открывались новые частоты. Он был незаменимым советчиком и мудрецом телевидения. Это огромная, невосполнимая потеря", — добавил Швыдкой.

Марк Кривошеев является одним из создателей международных телевизионных стандартов. В 1946 году он разработал устройство для приема телевизионного изображения в 625-строчном формате, а также участвовал в создании первых телевизоров, поддерживающих этот стандарт.

Кривошеев также руководил разработкой телевизионного комплекса для спутниковой связи системы "Молния". Он — лауреат Государственных премий СССР (1981) и РФ (2000), премии "ТЭФИ" (2002).