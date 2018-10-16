Глава Роспечати назвал смерть Кривошеева невосполнимой утратой

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Советский и российский ученый Марк Кривошеев, скончавшийся на 97-м году жизни, стоял у истоков создания современного телевидения, его смерть – невосполнимая утрата, заявил глава Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский.

"Марк Иосифович был выдающимся деятелем телевизионной отрасли и настоящей легендой, не только в среде профессионального сообщества нашей страны, но и всего мира. Именно он стоял у истоков создания современного телевидения. Мы всегда восхищались его интеллектом и энергией, в том числе в последние годы. Он вдохновил многих профессионалов на разработку и внедрение новых технологических решений цифрового вещания. Трудно перечислить все его достижения и оценить его вклад в историю развития телевидения", — сказал Сеславинский, слова которого приводит пресс-служба Роспечати.

Он добавил, что о значении вклада Кривошеева в развитие отечественного телевидения свидетельствуют его многочисленные государственные награды.

"Без него наш мир был бы другим. Это невосполнимая утрата, мы приносим глубокие соболезнования близким и коллегам Марка Иосифовича", — добавил Сеславинский.