МИД предупредил россиян о вспышке краснухи в Японии

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Департамент ситуационно-кризисного центра МИД России (ДСКЦ) предупредил россиян о вспышке краснухи в Японии.

#Япония – вспышка краснухи по всей территории страны; за прошедшую неделю зафиксировано 134 случая заражения;

Информация ВОЗ: https://t.co/5xL0J1ECZw pic.twitter.com/mEpJUgXpJH — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 16 октября 2018 г.

"Япония – вспышка краснухи по всей территории страны; за прошедшую неделю зафиксировано 134 случая заражения", — говорится в сообщении департамента в Twitter

Краснуха — заразная и, как правило, легкая вирусная инфекция, поражающая чаще всего детей и молодых людей. Специального лечения краснухи нет, но болезнь можно предотвратить с помощью вакцинации, отмечает Всемирная организация здравоохранения.