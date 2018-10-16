Эксперт раскритиковал концепцию "обезличенной" пачки сигарет

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Опыт стран, которые ввели "обезличенную" пачку сигарет, показывает, что такая мера не приводит к снижению числа курильщиков; напротив, введение стандартизированной пачки может вызвать распространение курения среди подростков и рост нелегального рынка, сообщил РИА Новости главный редактор отраслевого информагентства "Русский табак" Максим Королев.

В России уже несколько лет обсуждается идея введения "обезличенной" пачки сигарет — стандартной простой упаковки без возможности размещения на ней, в частности, товарных знаков. Подобная мера сейчас действует в Австралии, Франции и Великобритании. Во вторник министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в интервью РИА Новости сообщила, что Минздрав совместно с экспертами прорабатывает вопрос введения "обезличенных" пачек.

"Данные многих исследовательских компаний, которые занимались мониторингом рынка в странах, где введена такая мера — их не так много, это, например, Австралия, Франция, — показывают, что изменения в распространенности курения среди обычных взрослых курильщиков незаметны, они находятся в рамках статистической погрешности. И после полугода, и после трех лет действия этой меры эффекта не видно", — сказал Королев.

"Но есть два других эффекта: рост подросткового курения и существенный рост нелегальных продаж", — добавил он. По словам собеседника агентства, введение "обезличенной" пачки повышает привлекательность нелегального табачного рынка: туда поступают сигареты в старых, привычных для потребителя пачках, и покупатели, стремясь приобретать привычный товар, покупают их вместо легальных сигарет в новой упаковке.

"Такой эффект наблюдается везде, и он очень ярко выражен — переход дополнительного числа потребителей на покупки нелегальной продукции", — подчеркнул Королев. Третий эффект, который наблюдается после введения "обезличенной" пачки во Франции — повышение времени обслуживания в магазинах. "Продавцу гораздо сложнее найти нужную пачку, это создает очереди и нарекания со стороны покупателей", — пояснил эксперт.

"Интересен и опыт регуляторов: с декабря 2012 года, когда "обезличенная" пачка была введена в Австралии, из 180 стран, присоединившихся к Рамочной конвенции ВОЗ (по борьбе против табака — ред.), "обезличенную" упаковку ввели еще три страны. Еще три-четыре страны приняли решение, но отложили имплементацию, то есть на рынке это широко не распространено", — заключил Королев.