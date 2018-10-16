Челябинская область ждет назначения исполнителя реконструкции аэропорта

ЧЕЛЯБИНСК, 16 окт – РИА Новости. Власти Челябинской области ожидают решения правительства РФ о назначении единственного исполнителя реконструкции аэропорта Челябинска в преддверии проведения саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году, сообщила во вторник пресс-служба губернатора региона.

"Недавно Главгосэкспертизой выдано положительное заключение на документацию по первому этапу реконструкции, появилась возможность двигаться дальше. Мы детально проработали вопрос с федеральными органами исполнительной власти. Итогом этой деятельности стало поручение президента России Владимира Путина, результатом выполнения которого станет распоряжение правительства Российской Федерации о назначении единственного исполнителя", – цитирует пресс-служба губернатора Бориса Дубровского.

Он напомнил, что Челябинск готовится к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году, и очень важно, чтобы аэропорт по уровню своей инфраструктуры отвечал международным стандартам и предъявляемым требованиям.

Кроме того, по данным Дубровского, правительство региона в настоящее время совместно с министерством природных ресурсов Российской Федерации прорабатывает аналогичное решение по выбору единственного исполнителя рекультивации свалки в городской черте Челябинска, закрытой в сентябре текущего года.

Как сообщала пресс-служба, губернатор обратился к представителям федеральной власти с просьбой ускорить финансирование строительства аэродрома челябинского аэропорта. Минтрансу, Минфину и Минэкономразвития РФ было поручено проработать вопрос, в итоге председатель правительства РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить около 1 миллиарда рублей на реконструкцию объекта уже в 2018-2019 годах.

По данным пресс-службы губернатора, общая сумма вложений в рамках подготовки к мероприятиям ШОС и БРИКС составит от 40 до 50 миллиардов рублей. В преддверии саммита в Челябинске пройдет масштабное обновление городской инфраструктуры. Так, в столице региона построят конгресс-холл, порядка двух десятков объектов для размещения участников и гостей саммита, реконструируют аэропорт и набережную.

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