КАЗАНЬ, 16 окт — РИА Новости. Международный выставочный центр "Казань Экспо", строительство которого было начато в 2015 году специально для проведения чемпионата мира по профмастерству WorldSkills Kazan-2019, открылся во вторник в столице Татарстана международной специализированной выставкой "Дорога 2018", сообщает оргкомитет.

"Современный выставочный комплекс мирового уровня "Казань Экспо" 16 октября открыл двери для посетителей – здесь открылась международная специализированная выставка "Дорога 2018". Это крупнейшее событие транспортной отрасли проходит при поддержке министерства транспорта РФ, Федерального дорожного агентства (Росавтодор) и президента Татарстана", — говорится в сообщении.

Организаторы отмечают, что официальная церемония открытия выставки состоится в среду с участием помощника президента РФ Игоря Левитина, министра транспорта РФ Евгения Дитриха, главы Росавтодора Андрея Костюка и президента Татарстана Рустама Минниханова. В целом ожидается участие в выставке более 3 тысяч человек.

Первый камень на строительстве выставочного центра "Казань Экспо" был заложен в марте 2015 года. Грандиозное сооружение площадью более 75 тысяч квадратных метров возведено неподалеку от международного аэропорта "Казань". Комплекс состоит из трех выставочных павильонов, соединённых галереей, он также соединён крытым переходом с аэропортом и станцией аэроэкспресса. Инфраструктура центра включает современный конгресс-холл на 3 тысячи мест, 35 залов-трансформеров вместимостью от 30 до 500 человек. Кроме непосредственно выставочных площадей на территории комплекса размещаются офисные помещения, зоны питания и парковочная зона. В перспективе планируется также построить рядом гостинично-развлекательный комплекс.

Выставочный центр стоимостью в несколько миллиардов рублей построен за счет бюджета, в перспективе он должен стать самоокупаемым. Инвесторами проекта выступили госхолдинг "Связьинвестнефтехим" и мэрия Казани, строительство вело ПСО "Казань".

Чемпионат мира WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства. Мировой чемпионат WorldSkills-2019 пройдет в Казани 22-27 августа. Столица Татарстана была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года. За это право она соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа. Ожидается, что участниками чемпионата в Казани станут порядка 1,6 тысячи молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях – до 25 лет) примерно из 70 стран. Лучших определят в более чем 50 компетенциях. Ожидается порядка 250 тысяч посетителей.

WorldSkills International – международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. Региональные чемпионаты проходят более чем в половине субъектов РФ. Казань в 2014 и 2015 годах принимала второй и третий национальные чемпионаты WorldSkills Russia.

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