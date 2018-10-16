В Челябинске предложили назвать аэропорт в честь Путина

ЧЕЛЯБИНСК, 16 окт – РИА Новости. Челябинское региональное отделение "Союза добровольцев России" предложило назвать аэропорт Челябинска именем президента России Владимира Путина, сообщил во вторник РИА Новости начальник штаба регионального отделения Владимир Корнев.

В рамках общенационального проекта "Великие имена России" официальные наименования 45 российских аэропортов международного и федерального значения могут быть дополнены именами известных российских деятелей разных эпох.

Инициаторами проекта выступили Российское историческое общество, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское военно-историческое общество. Общественная палата РФ выступила агрегатором инициатив по реализации идеи.

"На заседании регионального штаба челябинского отделения российской общественной организации "Союз добровольцев России" было подержано предложение назвать челябинский аэропорт именем Путина Владимира Владимировича", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что соответствующее предложение активистами штаба было направлено в Общественную палату региона.

При отборе имен-претендентов существуют определенные требования. Так, например, для названия аэропортов не могут рассматриваться имена политиков периода новейшей истории страны (последние 100 лет). Корнев пояснил РИА Новости, что несмотря на это надеется на положительное решение, потому что "согласно Конституции РФ, народ — это власть ", и штаб внесет свои предложения и протокол общественного слушания на конкурсную комиссию ОП РФ.

Общественная палата Челябинской области с 10 до 15 октября принимала предложения по присвоению названия аэропорту от жителей региона. В общественной палате региона РИА Новости уточнили, что в настоящее время предложения о присвоении аэропорту имени президента России в палату не поступало, но сотрудники палаты еще продолжают разбирать пришедшие 15 октября письма с вариантами наименований.