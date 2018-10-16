Краснодарский аэропорт могут назвать в честь Екатерины II или Суворова

КРАСНОДАР, 16 окт — РИА Новости. Первоначальный список имён выдающихся соотечественников, чьими именами могут назвать аэропорты Краснодара, Сочи и Анапы, сформирован в Краснодарском крае, среди них императрица Екатерина II, полководец Александр Суворов и космонавт Виталий Севастьянов, сообщает администрация региона.

Имена выдающихся соотечественников присвоят аэропортам 45 городов страны в рамках проекта "Великие имена России". От Краснодарского края определены аэропорты Краснодара, Анапы и Сочи. До 21 октября будет идти сбор предложений от регионов, первичный список будет включать от трех до десяти вариантов наименований для каждой воздушной гавани.

Как отмечает администрация Краснодарского края, в обсуждении вариантов участвовали члены региональной и городских общественных палат, представители Кубанского казачьего войска, ветеранских, молодежных и добровольческих организаций.

"В ходе обсуждения был сформирован первоначальный список имен. В частности, аэропорт Краснодара предложили назвать в честь императрицы Екатерины Великой, полководца Александра Суворова либо летчицы Евдокии Бершанской. Воздушная гавань Сочи может носить имя космонавта Виталия Севастьянова либо адмирала Михаила Лазарева. Аэропорт Анапы в свою очередь может быть назван в честь писателя Ивана Вараввы либо Матери Марии", — сообщает администрация края.

Финальное голосование пройдет с 8 по 30 ноября на федеральном сайте "Великие имена России", итоги конкурса станут известны 5 декабря 2018 года.