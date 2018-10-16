"Абрау-Дюрсо" планирует запустить сеть ресторанов с крымскими устрицами

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Группа компаний "Абрау-Дюрсо", крупнейший в России производитель игристых вин, планирует запустить сеть ресторанов, в которых будут представлены как вина, так и устрицы, выращенные в Крыму, сообщил журналистам президент "Абрау-Дюрсо" Павел Титов.

"У нас совместный проект с одним производителем устриц, который называться будет "Дюжина". Больше ничего не могу сказать, поскольку нам еще его предстоит запустить", — сказал Титов. Флагманский ресторан планируется запустить в ноябре в Москве, устрицы в ресторанах будут крымскими.

В рамках проекта планируется создать сеть заведений, однако, по словам президента винодельческой компании, она будет небольшой. "Будет хорошая, доступная устрица с самым доступным бокалом вина. Любые города-миллионники такого еще не видели. Этот проект — он не премиальный, он рассчитан на доступность", — добавил он.

Титов указал, что группа уже развивает несколько форматов заведений общественного питания — одним из них является ресторан "1870" в Геленджике. "Мы будем это масштабировать. Это винный бар с простой хорошей едой, проект сработал в ключевой точке в Геленджике, и есть понимание, что мы хотим это развивать", — сказал президент компании.

Группа "Абрау-Дюрсо" включает одноименный завод игристых вин, краснодарский курорт "Центр винного туризма Абрау-Дюрсо", виноградники, винодельню "Лазурная ягода" (бренд "Усадьба Дивноморское") и группу "Ведерниковъ". Винный дом "Абрау-Дюрсо" в 2017 году реализовал 33 миллиона бутылок игристых и тихих вин.

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