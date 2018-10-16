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Общество

Шторки и минимумы: как пилоты-спасатели готовятся к зиме

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© РИА Новости / Виталий БелоусовВертолет МАЦВертолет МАЦ
© РИА Новости / Виталий Белоусов

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В Москве наступила осень, скоро начнутся дожди, за ними выпадет и снег. В плохую погоду на дорогах обычно появляются особенно сильные пробки, а каково тогда воздушному транспорту? Корреспондент РИА Недвижимость побывал в Московском авиационном центре и узнали, как полеты готовятся к новому осенне-зимнему сезону.

И в снег, и в зной

Работники Московского авиационного центра (МАЦ) — единственного в стране, где есть и пожарные, и медицинские вертолеты — каждый год перед зимним и летним сезонами проходят специальную подготовку. Пилоты, диспетчеры и механики в теории и на практике обновляют свои знания.

Вертолет Ка-32А во время тушения пожарной пушкой на межведомственных демонстрационных полевых учениях, которые прошли в рамках III Международного салона Комплексная безопасность-2010
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Огонь, вода и воздух. Как выглядит московская пожарная авиация

"В холодное время года пилоты сталкиваются с непростыми погодными условиям. Это и обледенение поверхности для посадки, и снежные облака, которые поднимаются во время взлета в снегопад, и туманы, и низкая облачность. Ко всем этим сложным ситуациям пилот должен быть готов на сто процентов", — рассказывает заместитель командира летного отряда ГКУ "МАЦ" Алексей Диденко.
На занятиях детально разбираются возможные риски и опасности, которые могут произойти во время полетов в сложных метеоусловиях, при низких температурах.

© РИА Новости / Виталий БелоусовВертолет МАЦ
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Вертолет МАЦ

Одна из важных частей в подготовке пилотов — тренировочные полеты "под шторкой". Командир воздушного судна управляет им, ориентируясь исключительно на приборы, не видит ничего за окном. Это имитация полета в облаках или при сильном тумане.

"Существует два вида шторок: специальные очки, в которых можно видеть только панель управления вертолетом. Их легко можно открыть, вернув себе полный обзор. А также шторки в прямом смысле слова, которые закрывают окно в кабине. Они тоже легко открываются", — рассказывает Диденко. В первую очередь полеты "под шторкой" готовит командиров психологически.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПилот в очках-шторках
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Пилот в очках-шторках

Также пилоты сдают экзамен и в по-настоящему плохую погоду, подтверждают свой так называемый "минимум погоды". "Для посадки вертолета должны быть определенные погодные условия. И естественно, существуют определенные ограничения, причем для пилотов с разным уровнем подготовки они могут различаться. Для опытных командиров хорошим минимумом считается высота облаков над землей 150 метров и видимость в пространстве полтора километра", — поясняет Диденко.

Весной сотрудники МАЦ тоже обновляют свои знания и умения. "Например, мы анализируем настоящие аварийные ситуации, которые когда-то происходили в сфере авиации, чтобы не повторить подобных ошибок", — уточняет Диденко. Также перед наступлением теплого времени года пилоты совершенствуют свои навыки пилотирования в условиях сильной жары, так как, к примеру, при высоких температурах воздуха могут перегреваться двигатели.

Спасая жизни

В Московском авиационном центре — десять вертолетов. Пять медицинских 5-ВК 117, три пожарных 3-Ка 32, один вертолет, который служит своеобразным мобильным пунктом управления. Также в парке центра имеется самый большой в мире вертолет для тушения пожаров Ми-26 т.
Пожарные вертолеты используются для тушения крупных пожаров в Москве, иногда силы МАЦ направляют для помощи при ЧС или во время важных событий в других регионах. "Например, мы помогали во время крушения пассажирского поезда "Невский экспресс" в 2009 году. Во время Олимпиады в Сочи часть наших вертолетов находились там", — говорит Диденко.

© РИА Новости / Виталий БелоусовМедицинские вертолеты МАЦ
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Медицинские вертолеты МАЦ

Медицинские вертолеты тоже применяются во время чрезвычайных ситуаций. Медики могут ими воспользоваться в любых других серьезных случаях, когда нужна экстренная медицинская помощь, а на улице, например, сильные пробки. Так, недавно с помощью вертолета МАЦ был спасен ребенок, который случайно выпал из окна: медики успели вовремя. Медицинские воздушные суда дежурят круглосуточно. Один — на площадке при ГКБ № 15, два — в Остафьево.

Садиться медицинские вертолеты, по сути, могут где угодно, главное, чтобы была хотя бы небольшая площадка, обычно достаточно 20 метров в диаметре. "Это неудивительно, поскольку все наши пилоты имеют огромный опыт и высокую квалификацию, и 90% из них раньше были военными пилотами, бывали в горячих точках", — заключает Диденко.

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