В Госдуме предложили создать министерство психологического климата

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Заместитель председателя Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил правительству создать министерство психологического климата, сообщает RT.

По словам депутата, в России "зашкаливает градус жестокости". Люди издеваются над стариками и инвалидами, на дорогах и парковках возникают драки, а бывшие супруги скандалят из-за раздела имущества.

"Агрессия превращается в норму, и поведение взрослых с ужасающей точностью копируют дети. <…> Мы практически забыли, что такое сострадание, а подрастающему поколению оно вообще, похоже, не свойственно — примеров милосердия они не видят", — пояснил депутат.

Чернышов подчеркнул, что ситуацию пора менять, иначе в будущем россияне рискуют превратиться "в стаю дикарей с легким налетом цивилизации".

По его задумке, сотрудники нового министерства могли бы заниматься разработкой программы помощи для разных категорий граждан, выявлять главные причины агрессии в социуме и создавать дальнейшую стратегию развития общества.

"Психологи и социологи будут проводить исследования, измерять и менять агрессивный фон в образовательных учреждениях, организовывать мероприятия, целью которых станет снижение и развенчивание идеалов культуры насилия — уроки в школах, беседы с родителями, тренинги на предприятиях. Любой гражданин нашей страны также сможет позвонить в министерство на горячую линию, где ему окажут необходимую психологическую помощь или переправят для оказания помощи в специализированную клинику", — заключил депутат.