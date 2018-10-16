Московский зоопарк принял на передержку первых летучих мышей

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Центр помощи Московского зоопарка принял первых постояльцев в этом году, сейчас на зимней передержке находятся 15 летучих мышей, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Центр зимней передержки рукокрылых Московского зоопарка начал принимать первых жильцов. Сейчас в нем находятся 15 летучих мышей, которых принесли в зоосад неравнодушные москвичи с начала осени", — говорится в сообщении.

Реабилитационный центр для летучих мышей в Московском зоопарке открыли год назад, чтобы помочь животным пережить зиму и сохранить их естественную популяцию в городе. Для каждой особи в центре создают специальное место для зимней спячки. Летучую мышь помещают в специальный бокс, который ставят в прохладную камеру. Согласно данным портала, прошлой осенью и зимой на передержку поступило около 50 особей.

По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, которые приводятся на сайте, специалисты зоосада обследуют каждую летучую мышь, проверяют на наличие травм и проблем со здоровьем, а в случае необходимости выкармливают животное.