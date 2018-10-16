В Госдуме назвали разумным пожизненный срок за незаконное изготовление бомб

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Инициатива ужесточить ответственность за незаконное изготовление взрывных устройств вплоть до пожизненного заключения является разумной, заявил председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Ранее первый замруководителя фракции "Единая Россия", член комитета ГД по безопасности Адальби Шхагошев заявил о планах подготовить поправки в УК РФ, ужесточающие наказание за незаконное изготовление взрывных устройств. Политик в беседе с РИА Новости также не исключил, что за подобные деяния необходимо ужесточить наказание вплоть до пожизненного заключения.

"Изготовление взрывных устройств осуществляется для каких-то очень опасных преступлений. И если они будут использованы для совершения преступления, которые повлекли за собой последствия, те, которые, скажем, предусмотрены в статье 105 Уголовного кодекса (убийство – ред.)… то такая мера наказания будет разумна", — сказал Пискарев РИА Новости.

"Готовы, да", — добавил политик, отвечая на вопрос о том, готовы ли в комитете рассмотреть возможность ужесточения ответственности за изготовления бомб в преступных целях вплоть до пожизненного срока заключения.