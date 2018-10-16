В России центры здоровья будут реализовывать многопрофильные программы

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Центры здоровья в России планируется переделать в муниципальные центры, которые будут реализовывать многопрофильные программы здоровья, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Мы хотим переструктурировать центры здоровья. Их у нас много в стране. Они свою роль внесли, безусловно, но мы хотим из них сделать центры общественного здоровья — муниципальные центры, которые создавали бы многопрофильные программы — "здоровый город", "здоровый муниципалитет", "здоровое село", где все грани формирования здоровья присутствовали",- сказала Скворцова на втором Всероссийском форуме по общественному здоровью в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Она отметила, что с января будет запущен проект по мотивированию граждан к здоровому образу жизни.

"Мы стараемся, чтобы это была яркая короткая информация для детей, для молодежи, для людей других возрастных групп — разная, интернет-ролики, видеоролики для телевизионных каналов, аудиоролики, когда ты едешь в машине. Это должно проходить как рефрен в течение всего рабочего дня",- добавила Скворцова.

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