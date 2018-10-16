КС проверит положения закона об образовании на соответствие конституции

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт — РИА Новости. Конституционный суд (КС) России на заседании во вторник рассмотрит дело о проверке конституционности статьи закона об образовании, позволяющей увольнять педагогов со стажем из-за отсутствия у них профессионального образования, следует из материалов суда.
Как отмечается в материалах КС, суды, куда обращалась заявительница, не приняли во внимание доводы о том, что после вступления в силу в 2013 году закона об образовании Серегина продолжала работать, не имея претензий со стороны работодателя, осведомленного о наличии у нее незаконченного профессионального образования. Всего заявительница непрерывно проработала в должности воспитателя около 30 лет.
Заявительница отмечает, что тем самым законодатель оставил без внимания ее права как педагогического работника на сохранение официально признанного статуса воспитателя первой категории.