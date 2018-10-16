Минюст разрабатывает законопроект об УДО для беременных женщин

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Министерство юстиции России разрабатывает законопроект, предполагающий возможность условно-досрочного освобождения для беременных осужденных и осужденных женщин, имеющих ребенка младше трех лет, находящегося в доме ребенка при исправительном учреждении, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроект предлагает изменения в Уголовный кодекс РФ. Он касается осужденных беременных женщин и женщин с детьми до трех лет, находящимися в доме ребенка при исправительном учреждении.

Проект предусматривает "возможность применения условно-досрочного освобождения от отбывания наказания и замену неотбытой части наказания более мягким видом наказания после фактического отбытия осужденной не менее одной четверти срока наказания, назначенного за преступление небольшой тяжести".

Как уточняется на сайте Минюста, проект разрабатывается во исполнение первого этапа национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы. В ведомстве поясняют, что сейчас применение условно-досрочного освобождения возможно только после фактического отбытия осужденным не менее одной трети срока наказания, назначенного за преступление небольшой тяжести.