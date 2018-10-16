В Госдуме не исключили введения пожизненного наказания за изготовление бомб

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Первый замруководителя фракции "Единая Россия", член комитета ГД по безопасности Адальби Шхагошев не исключил, что за незаконное изготовление и сбыт взрывных устройств ужесточат наказание вплоть до пожизненного заключения.

Ранее политик заявил о планах подготовить поправки в УК РФ, ужесточающие наказание за незаконное изготовление взрывных устройств.

"Человек, которого задерживают с бомбой, человек, который изготовляет бомбу, продает эту бомбу, очевидно, понимает, что эта бомба обязательно где-то взорвется. И бомба обычно уносит жизни многих людей. Вы знаете, сколько террористических актов совершенно при помощи взрывных устройств, бомб, которые изготовляются в специальных лабораториях. Мне кажется, этот тот вид преступления, который заслуживает гораздо большего наказания, чем сейчас предусмотрено Уголовным кодексом. Я считаю, что тут можно говорить и о пожизненном заключении", — сказал Шхагошев РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что в России парламентариям удалось выстроить стройную законодательную систему по борьбе с международным терроризмом и терроризмом внутри страны.

"Мне кажется, сейчас мы не можем останавливаться по одной очень важной причине. От того что терроризм сейчас пребывает в какой-то такой спячке благодаря очень серьезным действиям правоохранительных органов, реакции общества на терроризм, тем не менее, они все равно время от времени просыпаются и совершают свои злодеяния. Поэтому мы должны со всех сторон купировать возможности террористов осуществлять свои деяния в данном случае через изготовление бомб", — пояснил политик.

Парламентарий также заявил, что рассчитывает внести законопроект в Госдуму уже в эту осеннюю сессию.

"Законопроект только готовится, я сейчас очень активно консультируюсь и с экспертами, и с правоохранительными органами, делаю запросы в разные инстанции… Я не исключаю ужесточения наказания с точки зрения увеличения сроков за изготовление, за сбыт вплоть до пожизненного, не утверждаю сейчас, что однозначно будем предлагать именно такую меру, но если говорить о тяжести (последствий), к которым может привести самодельная бомба, то это возможно", — уточнил парламентарий.

Шхагошев подчеркнул, что ведет работу над законопроектом, консультируясь с правоохранительными органами, а также предполагает внести его для обсуждения в экспертный и координационный советы фракции "Единой России".