Госдума рассмотрит в третьем чтении проект о лицензировании автоперевозок

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Госдума во вторник на пленарном заседании рассмотрит в третьем чтении правительственный законопроект, исключающий возможность автобусных перевозок без лицензии и предполагающий оснащение транспортных средств тахографами с последующей возможностью доступа органов госконтроля к их показаниям.
Ко второму чтению в законопроект были внесены поправки, согласно которым, в целях контроля за соблюдением водителями режима труда и отдыха, должностные лица органов госнадзора получат право доступа к тахографу, который предполагается устанавливать в обязательном порядке.
Кроме того, поправками, подготовленными ко второму чтению законопроекта, уточняется механизм получения соответствующих лицензий на автобусные перевозки и включения их в соответствующий реестр, а также проведения проверок предпринимателей.