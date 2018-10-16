МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Анастасия Гнединская. В Череповце на дискотеке от внезапной остановки сердца умер нигерийский принц Габриэль Сегун Аджайи. Больше пяти лет назад он бежал из африканской страны после нескольких покушений. В Россию его высочество привела любовь по переписке к простой русской женщине Наталье Ведениной. Наследника престола не смущала почти двадцатилетняя разница в возрасте и то, что его избранница не знала английского. История чернокожего беженца королевских кровей — в материале РИА Новости.
"На него объявили настоящую охоту"
Из страны Габриэль Сегун Аджайи бежал после нескольких покушений. "В детстве его едва не убили представители противоборствующего клана, на него объявили настоящую охоту, — утверждает Екатерина. — Тогда мать Габриэля сказала, что в Нигерии ему оставаться нельзя, нужно бежать".
И принц уехал. Сперва жил в Дубае, потом познакомился с будущей женой Натальей. На тот момент ей было уже за сорок, она работала в полиции.
Роман завязался по переписке. "Английского, который в Нигерии — официальный язык, она не знала, сообщения писала через онлайн-переводчик. Причем он ей не говорил, что является принцем и наследником всего состояния. Об этом она узнала уже после свадьбы, когда поехала к Габриэлю на родину".
Променял дворец на квартиру в пригороде Череповца принц не сразу, а через три года онлайн-общения. Все это время соплеменники отговаривали Габриэля от опрометчивого шага. "Знаете, в Африке о нашей стране примерно такие же представления, что и у нас о Нигерии. Друзья говорили Габриелю, что здесь его убьют расисты, что он замерзнет насмерть. Зиму, к слову, он и правда не любил. На улицу в холодное время года старался не выходить, передвигался только на автомобиле", — говорит Екатерина.
"Пришлось поработать даже трактористом"
С работой в России первое время было не очень. Хотя у Габриеля был диплом IT-специалиста, в приличную фирму без знания русского языка не брали. Принц даже устроился в колхоз трактористом. О буднях на сельскохозяйственной ниве Габриэль рассказывал вологодскому областному журналу "Грани". Из казусных историй особенно запомнилась одна: как он ненароком заехал колесом в яму, куда свозят навоз с местных ферм. Трактор заглох, и принцу пришлось ждать помощи, сидя на заднем колесе. Впрочем, к своей не самой подходящей для будущего короля работе Габриэль относился спокойно: главное, что официально трудоустроен, не сидит на шее у жены и родителей.
"Но на самом деле трактористом он всего пару месяцев работал, а журналисты постоянно этот факт мусолят, будто он все время в колхозе сидел, — уточняет Екатерина. — Нет, он довольно быстро нашел работу оператора по подключению интернета, тянул сети".
Год назад у Габриэля и Натальи родились близнецы. Причем один похож на супругу, а второй — на наследного принца. "Пауль (так знакомые сокращенно называли африканца) ушел с работы, чтобы помогать жене с малышами. Но без дела не сидел, зарабатывал на криптовалюте, дома у него стояло очень дорогое оборудование для майнинга", — поясняет подруга.
Две недели назад принц ездил на родину. Чтобы купить билет домой, продал машину. "Габриэль был в ссоре с отцом, они долго не разговаривали. Но внезапно король сам ему позвонил и предложил помириться. Для Пауля это было очень важно".
"Похоронят по православному обычаю"
Скончался Габриэль внезапно — в ночь на 13 октября в череповецком ночном клубе "Платина". Как рассказывает Екатерина, нигериец хорошо танцевал и иногда посещал развлекательные заведения. В тот вечер он был в клубе с друзьями, курили кальян. "Когда пошли на танцпол, Габриэль внезапно схватился за сердце и упал. Все сначала подумали, что он шутит, однако он так и не встал. Все случилось за секунды — врачи констатировали обширный инфаркт. Все друзья в шоке, ведь нигериец никогда не жаловался на боли в сердце, был молод, всего 32 года, вел активный образ жизни".
На вопрос, употреблял ли Габриэль стимулирующие вещества, его знакомая отвечает отрицательно. Официальные органы причину смерти нигерийца пока подтверждать не спешат. Как и то, что он действительно принадлежит к одному из королевских родов. Следственный комитет проводит проверку.
Похоронят наследника нигерийского престола на православном кладбище в Череповце. "Благодаря супруге Габриэль обратился к православной вере. Каждое первое и последнее воскресенье месяца они обязательно ходили на службу в храм. Габриэль был очень светлым, добрым человеком. И несмотря на цвет кожи, своим для многих русских…" — не сдерживает слез Екатерина.