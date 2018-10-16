РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Как умерший нигерийский принц оказался в российской глубинке

(обновлено: 08:08 16.10.2018)
0328124
© Фото : аккаунт Габриэля Сегун Аджайи в социальной сети "ВКонтакте"Принц Габриэль Сегун АджайиПринц Габриэль Сегун Аджайи
© Фото : аккаунт Габриэля Сегун Аджайи в социальной сети "ВКонтакте"

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Анастасия Гнединская. В Череповце на дискотеке от внезапной остановки сердца умер нигерийский принц Габриэль Сегун Аджайи. Больше пяти лет назад он бежал из африканской страны после нескольких покушений. В Россию его высочество привела любовь по переписке к простой русской женщине Наталье Ведениной. Наследника престола не смущала почти двадцатилетняя разница в возрасте и то, что его избранница не знала английского. История чернокожего беженца королевских кровей — в материале РИА Новости.

"На него объявили настоящую охоту"

Уроженец Нигерии, 32-летний принц Габриэль Сегун Аджайи и его супруга Наталья Веденина. Архивное фото
© Фото : cherinfo.ru
В Череповце умер принц из Нигерии, женившийся на россиянке
О том, что Габриель был не из простого рода, он рассказывал только самым близким друзьям. "Его отец в Нигерии носит тутул короля, но не всей страны, а одного из племен, — объяснила РИА Новости знакомая семьи Екатерина (имя изменено по ее просьбе). — Причем Габриэль как старший сын в роду должен был после смерти отца унаследовать корону и трон. Но отказался, так как его многое не устраивало в жизни простого народа".

Из страны Габриэль Сегун Аджайи бежал после нескольких покушений. "В детстве его едва не убили представители противоборствующего клана, на него объявили настоящую охоту, — утверждает Екатерина. — Тогда мать Габриэля сказала, что в Нигерии ему оставаться нельзя, нужно бежать".

И принц уехал. Сперва жил в Дубае, потом познакомился с будущей женой Натальей. На тот момент ей было уже за сорок, она работала в полиции.

Роман завязался по переписке. "Английского, который в Нигерии — официальный язык, она не знала, сообщения писала через онлайн-переводчик. Причем он ей не говорил, что является принцем и наследником всего состояния. Об этом она узнала уже после свадьбы, когда поехала к Габриэлю на родину".

Рейд на нигерийский бордель в ЮВАО
© Кадр из видео Движения "Альтернатива"
Как нигерийки попадают в сексуальное рабство в России

Променял дворец на квартиру в пригороде Череповца принц не сразу, а через три года онлайн-общения. Все это время соплеменники отговаривали Габриэля от опрометчивого шага. "Знаете, в Африке о нашей стране примерно такие же представления, что и у нас о Нигерии. Друзья говорили Габриелю, что здесь его убьют расисты, что он замерзнет насмерть. Зиму, к слову, он и правда не любил. На улицу в холодное время года старался не выходить, передвигался только на автомобиле", — говорит Екатерина.

"Пришлось поработать даже трактористом"

С работой в России первое время было не очень. Хотя у Габриеля был диплом IT-специалиста, в приличную фирму без знания русского языка не брали. Принц даже устроился в колхоз трактористом. О буднях на сельскохозяйственной ниве Габриэль рассказывал вологодскому областному журналу "Грани". Из казусных историй особенно запомнилась одна: как он ненароком заехал колесом в яму, куда свозят навоз с местных ферм. Трактор заглох, и принцу пришлось ждать помощи, сидя на заднем колесе. Впрочем, к своей не самой подходящей для будущего короля работе Габриэль относился спокойно: главное, что официально трудоустроен, не сидит на шее у жены и родителей.

© Фото : аккаунт Габриэля Сегун Аджайи в социальной сети "ВКонтакте"Принц Габриэль Сегун Аджайи
© Фото : аккаунт Габриэля Сегун Аджайи в социальной сети "ВКонтакте"
Принц Габриэль Сегун Аджайи

"Но на самом деле трактористом он всего пару месяцев работал, а журналисты постоянно этот факт мусолят, будто он все время в колхозе сидел, — уточняет Екатерина. — Нет, он довольно быстро нашел работу оператора по подключению интернета, тянул сети".

Нигириец, приехавший в Россию под видом футбольного болельщика. 12 июля 2018
© AFP 2018 / Roland Lloyd Parry
В Россию под видом болельщиков привезли нигерийцев без обратных билетов

Год назад у Габриэля и Натальи родились близнецы. Причем один похож на супругу, а второй — на наследного принца. "Пауль (так знакомые сокращенно называли африканца) ушел с работы, чтобы помогать жене с малышами. Но без дела не сидел, зарабатывал на криптовалюте, дома у него стояло очень дорогое оборудование для майнинга", — поясняет подруга.

Две недели назад принц ездил на родину. Чтобы купить билет домой, продал машину. "Габриэль был в ссоре с отцом, они долго не разговаривали. Но внезапно король сам ему позвонил и предложил помириться. Для Пауля это было очень важно".

"Похоронят по православному обычаю"

Скончался Габриэль внезапно — в ночь на 13 октября в череповецком ночном клубе "Платина". Как рассказывает Екатерина, нигериец хорошо танцевал и иногда посещал развлекательные заведения. В тот вечер он был в клубе с друзьями, курили кальян. "Когда пошли на танцпол, Габриэль внезапно схватился за сердце и упал. Все сначала подумали, что он шутит, однако он так и не встал. Все случилось за секунды — врачи констатировали обширный инфаркт. Все друзья в шоке, ведь нигериец никогда не жаловался на боли в сердце, был молод, всего 32 года, вел активный образ жизни".

Уроженец Нигерии, 32-летний принц Габриэль Сегун Аджайи и его супруга Наталья Веденина. Архивное фото
© Фото : cherinfo.ru
СК проводит проверку после смерти принца из Нигерии в Череповце

На вопрос, употреблял ли Габриэль стимулирующие вещества, его знакомая отвечает отрицательно. Официальные органы причину смерти нигерийца пока подтверждать не спешат. Как и то, что он действительно принадлежит к одному из королевских родов. Следственный комитет проводит проверку.

Похоронят наследника нигерийского престола на православном кладбище в Череповце. "Благодаря супруге Габриэль обратился к православной вере. Каждое первое и последнее воскресенье месяца они обязательно ходили на службу в храм. Габриэль был очень светлым, добрым человеком. И несмотря на цвет кожи, своим для многих русских…" — не сдерживает слез Екатерина.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена