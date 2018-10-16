МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Анастасия Гнединская. В Череповце на дискотеке от внезапной остановки сердца умер нигерийский принц Габриэль Сегун Аджайи. Больше пяти лет назад он бежал из африканской страны после нескольких покушений. В Россию его высочество привела любовь по переписке к простой русской женщине Наталье Ведениной. Наследника престола не смущала почти двадцатилетняя разница в возрасте и то, что его избранница не знала английского. История чернокожего беженца королевских кровей — в материале РИА Новости.

"На него объявили настоящую охоту"

О том, что Габриель был не из простого рода, он рассказывал только самым близким друзьям. "Его отец в Нигерии носит тутул короля, но не всей страны, а одного из племен, — объяснила РИА Новости знакомая семьи Екатерина (имя изменено по ее просьбе). — Причем Габриэль как старший сын в роду должен был после смерти отца унаследовать корону и трон. Но отказался, так как его многое не устраивало в жизни простого народа".

Из страны Габриэль Сегун Аджайи бежал после нескольких покушений. "В детстве его едва не убили представители противоборствующего клана, на него объявили настоящую охоту, — утверждает Екатерина. — Тогда мать Габриэля сказала, что в Нигерии ему оставаться нельзя, нужно бежать".

И принц уехал. Сперва жил в Дубае, потом познакомился с будущей женой Натальей. На тот момент ей было уже за сорок, она работала в полиции.

Роман завязался по переписке. "Английского, который в Нигерии — официальный язык, она не знала, сообщения писала через онлайн-переводчик. Причем он ей не говорил, что является принцем и наследником всего состояния. Об этом она узнала уже после свадьбы, когда поехала к Габриэлю на родину".

Променял дворец на квартиру в пригороде Череповца принц не сразу, а через три года онлайн-общения. Все это время соплеменники отговаривали Габриэля от опрометчивого шага. "Знаете, в Африке о нашей стране примерно такие же представления, что и у нас о Нигерии. Друзья говорили Габриелю, что здесь его убьют расисты, что он замерзнет насмерть. Зиму, к слову, он и правда не любил. На улицу в холодное время года старался не выходить, передвигался только на автомобиле", — говорит Екатерина.

"Пришлось поработать даже трактористом"

С работой в России первое время было не очень. Хотя у Габриеля был диплом IT-специалиста, в приличную фирму без знания русского языка не брали. Принц даже устроился в колхоз трактористом. О буднях на сельскохозяйственной ниве Габриэль рассказывал вологодскому областному журналу "Грани". Из казусных историй особенно запомнилась одна: как он ненароком заехал колесом в яму, куда свозят навоз с местных ферм. Трактор заглох, и принцу пришлось ждать помощи, сидя на заднем колесе. Впрочем, к своей не самой подходящей для будущего короля работе Габриэль относился спокойно: главное, что официально трудоустроен, не сидит на шее у жены и родителей.

"Но на самом деле трактористом он всего пару месяцев работал, а журналисты постоянно этот факт мусолят, будто он все время в колхозе сидел, — уточняет Екатерина. — Нет, он довольно быстро нашел работу оператора по подключению интернета, тянул сети".

Год назад у Габриэля и Натальи родились близнецы. Причем один похож на супругу, а второй — на наследного принца. "Пауль (так знакомые сокращенно называли африканца) ушел с работы, чтобы помогать жене с малышами. Но без дела не сидел, зарабатывал на криптовалюте, дома у него стояло очень дорогое оборудование для майнинга", — поясняет подруга.

Две недели назад принц ездил на родину. Чтобы купить билет домой, продал машину. "Габриэль был в ссоре с отцом, они долго не разговаривали. Но внезапно король сам ему позвонил и предложил помириться. Для Пауля это было очень важно".

"Похоронят по православному обычаю"

Скончался Габриэль внезапно — в ночь на 13 октября в череповецком ночном клубе "Платина". Как рассказывает Екатерина, нигериец хорошо танцевал и иногда посещал развлекательные заведения. В тот вечер он был в клубе с друзьями, курили кальян. "Когда пошли на танцпол, Габриэль внезапно схватился за сердце и упал. Все сначала подумали, что он шутит, однако он так и не встал. Все случилось за секунды — врачи констатировали обширный инфаркт. Все друзья в шоке, ведь нигериец никогда не жаловался на боли в сердце, был молод, всего 32 года, вел активный образ жизни".

На вопрос, употреблял ли Габриэль стимулирующие вещества, его знакомая отвечает отрицательно. Официальные органы причину смерти нигерийца пока подтверждать не спешат. Как и то, что он действительно принадлежит к одному из королевских родов. Следственный комитет проводит проверку.

Похоронят наследника нигерийского престола на православном кладбище в Череповце. "Благодаря супруге Габриэль обратился к православной вере. Каждое первое и последнее воскресенье месяца они обязательно ходили на службу в храм. Габриэль был очень светлым, добрым человеком. И несмотря на цвет кожи, своим для многих русских…" — не сдерживает слез Екатерина.