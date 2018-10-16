"У них все выгорело". Камчатская школьница вытащила из огня соседских детей

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Ирина Халецкая. Пятнадцатилетняя Карина Парышева из Петропавловска-Камчатского спасла соседских детей, когда в их квартире на десятом этаже вспыхнул пожар. Школьница увидела дым, не растерялась и полезла в самое пекло. Девочка вспомнила все, чему ее учили на уроках ОБЖ. Хотя сама Карина не считает, что совершила подвиг, профессиональные спасатели собираются наградить ее медалью за доблесть.

"Даже кошек утащила"

Скромная школьница не сразу отвечает на вопросы журналистов и просит сначала связаться с ее мамой. "И правильно, мы ее так научили с детства — с незнакомыми не контактировать, если что-то непонятно — спрашивать меня", — объясняет РИА Новости Элеонора Парышева.

Карина — старший ребенок в многодетной семье Парышевых (у девочки четыре брата). В момент пожара она оказалась дома совершенно случайно. Как говорит Элеонора, у дочки отменили первый урок.

"Поэтому я попросила ее присмотреть за братьями, которые еще спали: один сейчас болеет ветрянкой, а второй учится во вторую смену. Муж повез меня на работу и должен был вот-вот вернуться домой", — восстанавливает ход событий мать.

В это время в квартире напротив, где жила семья, в которой восемь детей, возник пожар. Взрослых дома не было: мама повела младших в сад в нескольких минутах ходьбы от дома, за старшего осталась девятилетняя девочка. Вместе с ней в квартире были годовалый малыш и его трехлетний брат.

© Фото : из личного архива Карины Парышевой Школьница участвует в марафонах с другими одноклассниками © Фото : из личного архива Карины Парышевой Школьница участвует в марафонах с другими одноклассниками

"Я доделывала уроки, собиралась в школу. Вдруг стучится соседская девочка и кричит, что у них пожар. Я все бросила, надела халат и побежала к ним: захожу в квартиру, а там ничего не видно, дым застилает глаза. В комнате, где стоял телевизор, вовсю бушевало пламя, потолок уже обваливался. Один мальчик был в коридоре рядом, второй — на кухне. Я схватила их — и бегом в нашу квартиру", — рассказывает сама Карина. В последний момент, когда дети гурьбой выбегали, взорвался телевизор, уточняет она.

Прошло несколько минут, и Карина увидела, что дым проникает через щели к ним в квартиру. Посоветовавшись с мамой по телефону, она вывела всех на улицу.

Элеонора до сих пор с трудом подбирает слова: дочь не только не растерялась — она, как смогла, обула детей, укутала их в одеяла, причем успела намочить тряпки и выдать каждому, чтобы было проще дышать во время эвакуации из здания.

"Карина всех вывела, даже двух кошек утащила! Да что там говорить, она не побоялась забежать в горящий дом еще раз, чтобы захватить куртки, — переживала, что дети простынут", — говорит мать.

Карина, конечно, надышалась дымом так, что у нее закружилась голова. "Пока спускалась по лестнице, очень боялась кого-нибудь в том дыму потерять. Через каждый шаг считала всех пятерых по головам", — добавляет школьница.

Вскоре по вызову прибыли пожарные и оперативно потушили огонь. Причина возгорания пока неизвестна, однако, полагает Элеонора Парышева, проблема может быть связана с электропроводкой.

Второй раз в огне

Надо сказать, что Карина уже не первый раз сталкивается с огнем: в 2012 году, когда их семья еще жила в общежитии, в соседней квартире тоже случился пожар. Все произошло ночью. Спасло то, что глава семейства Парышевых еще не спал и случайно увидел, как через плинтус пробиваются клубы черного дыма.

© Фото : из личного архива Карины Парышевой Карина в окружении одноклассников © Фото : из личного архива Карины Парышевой Карина в окружении одноклассников

"Муж начал нас всех будить, собирать. Я была с грудным ребенком и очень испугалась, разнервничалась. Когда выходили, едкий дым застилал глаза, ничего не было видно, я спускалась вслепую. Карине тогда было десять лет. Но она запоминала, как действовал папа, мотала на ус. Потом мы вечерами, если по телевизору показывали сюжеты про пожары, объясняли, как себя надо вести, что делать. И вот сейчас она проявила себя!" — не скрывает гордости за дочь Элеонора.

Сама Карина скромно уходит от ответов: как вести себя при пожаре, учили мама и папа, а также преподаватель ОБЖ. "Ничего необычного — просто применила знания", — говорит девочка. Но мать с ней не согласна: знать — это одно, а не растеряться — совсем другое. "Я хоть и взрослая, но когда был пожар в общаге, очень испугалась. А дочка не спасовала".

Награда

О том, что в региональном управлении МЧС Карину хотят наградить медалью, семья узнала из СМИ. "В новостях о подвиге дочки прошел сюжет, теперь нам нет покоя. Звонят из разных уголков страны — друзья, знакомые, журналисты, все благодарят, поздравляют! Карина, мне кажется, еще не осознала, она не успела в школу из-за пожара и расстроилась. Там ее друзья уже ждут. Дочка занимается рисованием, бисероплетением, пластикой. Рисует очень хорошо, постоянно побеждает в конкурсах. Вся в творчестве. Учится неплохо", — перечисляет Элеонора успехи Карины.

Дом, в котором выгорела квартира, новый. Жильцы заселились туда пять лет назад, преимущественно многодетные семьи. Сейчас Парышевы собирают средства на помощь соседям: "Помогаем всем домом, они ведь только сделали ремонт, а у них все выгорело. Жалко очень! Но главное, что никто не пострадал".