Кадыров оценил танец Макрона и Пашиняна

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал видео, на котором премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон исполняют армянский танец, пригласив политиков посетить Грозный.

Кадыров сообщил, что является большим любителем национальных танцев. Он отметил, что "язык и танец — одни из обязательных условий сохранения народа". По мнению главы Чечни, танцы объединяют и сплачивают народы Кавказа.

"Почему затронул сегодня данную тему? Вспомнил о ней, увидев, как дружно, в такт и ритм танцуют один из кавказских танцев Пашинян и Макрон. Это навело меня на мысль, что танец "Пашинян — Макрон" мог бы положить начало прекрасному, доброму и полезному всем кавказским народам танцмарафону. Думаю, что инициативу поддержат известные политики, общественные деятели", — написал он в Telegram.

Кадыров рассказал, что в понедельник в Грозном открывается международный фестиваль-конкурс танца имени Махмуда Эсамбаева. Он отметил, что в Чечне бывают и другие фестивали культуры и искусства с участием почётных гостей — глав регионов и федеральных политиков.

"Будем рады видеть и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а в качестве иностранного гостя — президента Франции Эммануила Макрона", — подчеркнул он.