В Петербурге увеличили поддержку вдов Героев России

Памятник Петру Первому Медный всадник на Сенатской площади в Санкт-Петербурге в период белых ночей. Архивное фото.

Памятник Петру Первому Медный всадник на Сенатской площади в Санкт-Петербурге в период белых ночей. Архивное фото.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт — РИА Новости. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал два закона о внесении изменений в "Социальный кодекс Санкт-Петербурга", ранее принятых законодательным собранием города, согласно которым устанавливается дополнительная мера соцподдержки для вдов Героев РФ, а также поддержки пациентов, перенесших сердечно-сосудистые заболевания, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

В частности, для вдов Героев РФ вводится новая дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты в сумме 1 миллиона рублей на компенсацию расходов, связанных с приобретением в собственность земельного участка, отмечает пресс-служба.

Согласно другому закону, с 1 января 2019 года пациенты, перенесшие сердечно-сосудистые заболевания (инфаркт миокарда, инсульт и другие), будут первые 12 месяцев после операции обеспечиваться бесплатными лекарствами.

"Заболевания сердца и сосудов сегодня являются причиной более 60% всех неблагоприятных исходов в Санкт-Петербурге. Для пациентов, перенесших инфаркты, инсульты или высокотехнологичные операции, обеспечение лекарственными препаратами имеет огромное значение", — говорится в сообщении.

Отмечается, что программа бесплатного предоставления необходимых лекарственных препаратов обеспечит их уровень доступности.