В пензенской больнице скончался ребенок с признаками ОРВИ

Во время процедуры вакцинации против гриппа. Архивное фото

Во время процедуры вакцинации против гриппа. Архивное фото

САРАТОВ, 15 окт — РИА Новости. Шестилетний ребенок с признаками острой респираторной вирусной инфекции и переломом руки скончался в Пензенской областной детской клинической больнице, возбуждено уголовное дело, сообщило областное управление СК РФ.

По данным следствия, 6 октября мальчик обратился в травмпункт областной детской больницы с переломом руки, после наложения гипса он был отпущен домой, но уже в ночь на 8 октября ребенка доставили в реанимацию этой больницы с признаками ОРВИ и ранее диагностированным переломом.

"Проведенным лечением положительного эффекта достигнуто не было, в связи с чем утром того же дня он скончался в лечебном учреждении. По результатам судебно-медицинского исследования установлена предварительная причина смерти ребенка – острая почечная недостаточность", — говорится в сообщении.

По факту смерти ребенка следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Фигурантам дела, круг которых устанавливается, грозит до трех лет лишения свободы.

"В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мальчика и закрепление доказательственной базы. В рамках уголовного дела будет дана оценка качеству оказания медицинской помощи малолетнему", — отмечается в сообщении.