На севере Москвы из-за ДТП приостановили движение трамваев

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Трамвайное движение на севере Москвы приостановлено из-за смертельного ДТП с участием трамвая, на участке временно работают автобусы.

Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что при наезде трамвая на улице Михалковская в Москве погиб пешеход.

"Из-за ДТП на Михалковской улице приостановлено движение трамваев № 27, 27к от Соболевского проезда до метро "Дмитровская". На этом участке работают временные автобусы. Трамваи № 27, 27к курсируют от остановки "Михалково" до метро "Войковская", — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте Мосгортранса.