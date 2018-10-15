В Ульяновской области по инициативе сельчан реализовали 258 проектов

УЛЬЯНОВСК, 15 окт — РИА Новости. Ульяновцы за четыре года реализовали 258 инициатив в рамках соответствующей региональной программы, решив таким образом ряд проблем по благоустройству, ремонту объектов социальной сферы и инфраструктуры ЖКХ, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора и правительства Ульяновской области.

"Проект запущен на территории Ульяновской области по решению главы региона в 2015 году. Согласно условиям региональной программы поддержки местных инициатив, жители муниципалитетов сами определяют приоритетные проекты, которые будут допущены к реализации. Обязательным условием участия в конкурсе является софинанирование, в котором участвуют в разных долях областной бюджет, местный бюджет, население и предприниматели. После того, как муниципалитеты предоставят всю подробную информацию о проекте в региональный Минфин, начинается конкурсный отбор", — рассказал собеседник агентства.

Он также отметил, что в 2018 году в регионе реализуется 108 инициатив граждан.

"В настоящее время завершен ремонт домов культуры в поселке Станция Выры Майнского района и селе Елховое Озеро Цильнинского района. В Кузоватовском городском поселении реализован проект "Тротуар — территория нашей безопасности", в селе Нагаево Карсунского района обновили щебёночное покрытие дороги", — цитирует представитель пресс-службы министра финансов Ульяновской области Екатерину Буцкую, куратора проекта поддержки местных инициатив в регионе.

За четыре года на реализацию проектов, предложенных жителями Ульяновской области, направлено более 350 миллионов рублей.

"Замечательно, что люди сами участвуют в развитии своей малой родины, в создании комфортной среды для жизни. Совместными усилиями мы уже улучшили условия более чем для 500 тысяч наших земляков. В следующем году продолжим развивать программу. На ее реализацию в бюджет 2019 года мы планируем заложить 150 миллионов рублей. Это в 18 раз больше, чем на старте программы в 2015 году", — приводит пресс-служба слова губернатора области Сергея Морозова.

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