В Севастополе открыли первый латышский ресторан

РИГА, 14 окт – РИА Новости. Семья из Риги открыла в Крыму первый ресторан национальной латышской кухни, сообщает Sputnik Латвия.

Заведение под названием JūRa (по-латышски "море") начало работу на проспекте Победы в Севастополе. В меню – типичные национальные блюда: серый горох с копченой грудинкой, сельдь с картофелем и творогом, салака под морковным маринадом, тушеная капуста, домашний сыр с тмином.

Владельцы нового ресторана, муж и жена, переехали из Латвии в Крым на постоянное жительства. При этом они не просят помощи у государства, они не трудовые мигранты и не политические беженцы. По их словам, им просто понравился Крым как место для жизни, ведения бизнеса и воспитания детей.

© Sputnik Дегустационный набор из латышского меню ресторана Jūra в Севастополе © Sputnik Дегустационный набор из латышского меню ресторана Jūra в Севастополе

Глава семейства Павел — востребованный программист. Его жена Виктория в Риге управляла рекламным агентством. Дела у семьи шли хорошо, род деятельности позволял вести дела удаленно. Таким образом они смогли задуматься о смене места жительства. Семья сначала переехала в Таиланд, затем перебралась на Шри-Ланку, но осесть, в итоге, решила в Крыму.

В Севастополе Виктория решила воплотить свою давнюю мечту — открыть свой ресторан. Семья продала рижскую квартиру и вложила средства в покупку права аренды небольшого заведения.

Виктория рассказала, что для этого получила образование ресторатора, разобралась во всех нюансах российского трудового законодательства.

"Латвия — моя Родина, моя любовь и страсть. И я хочу поделиться этим, поэтому и привезла в Крым то, чего здесь не было раньше, — латышскую кухню как частичку своей Родины. Хочу, чтобы здесь тоже ее полюбили, а также латышскую музыку и культуру. И, конечно, мечтаю об успехе", — поделилась ресторатор.

© Sputnik Хозяйка ресторана Jūra в Севастополе Виктория Сысолятина © Sputnik Хозяйка ресторана Jūra в Севастополе Виктория Сысолятина

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