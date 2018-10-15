Медучреждения Вологодчины получили 11 новых автомобилей скорой помощи

ВОЛОГДА, 15 окт — РИА Новости, Виктория Смирнова. Ключи от 11 новых санитарных автомобилей вручены в понедельник главным врачам районных и участковых больниц, а также представителям ФАПов Вологодской области, сообщил РИА Новости губернатор Олег Кувшинников.

"Восемь санитарных автомобилей УАЗ пополнят автопарки ФАПов в Белозерском, Бабаевском, Вологодском, Вытегорском, Грязовецком, Никольском, Тарногском и Устюженском районах, еще три машины закуплены для победителей областного конкурса "Здоровье вологжан" — Желябовской участковой больницы, ФАПа "Семигороднее" и Двиницкой амбулатории", — сказал глава региона.

По словам Кувшинникова, все автомашины приобретены за счет областного бюджета.

"Поэтапное обновление автопарка скорой и неотложной медицинской помощи — одна из основных задач новой Программы развития региональной системы здравоохранения до 2022 года. Этот документ включает в себя четыре уровня. Первый из них подразумевает переформатирование работы фельдшерско-акушерских пунктов. Задача, которую ставит перед нами президент, — 100% охват населения первичной медицинской помощью. Помощью, которая находится в шаговой доступности. Поэтому мы сформировали в области сеть опорных ФАПов, куда войдут 117 учреждений. Все они будут укомплектованы фельдшерами, оснащены необходимым медицинским оборудованием и санитарным транспортом", — подчеркнул глава региона.

Он отметил, что областной конкурс "Здоровье вологжан", который уже 15 лет проводится в регионе, дает дополнительный стимул для работы медиков. "В рамках проекта "Здоровье вологжан" учитываются критерии охвата населения профилактическими осмотрами, флюорографическими обследованиями, прививками, активное участие медучреждений в формировании здорового образа жизни. За это время победителям конкурса было вручено 55 автомашин. Автомобиль в качестве приза — огромная мотивация для медицинских работников, особенно из небольших населенных пунктов", — добавил Кувшинников.