Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум за третий квартал 2018 года

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Министерство труда РФ предлагает увеличить прожиточный минимум на душу населения по России за третий квартал 2018 года до 10 тысяч 451 рубля, соответствующий проект опубликован в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Установить по согласованию с министерством экономического развития РФ и министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по РФ за III квартал 2018 года на душу населения 10451 рубль, для трудоспособного населения – 11310 рублей, пенсионеров – 8615 рублей, детей – 10302 рубля", — говорится в тексте проекта.

В тексте пояснительной записки уточняется, что величина прожиточного минимума за III квартал 2018 год по сравнению со II кварталом 2018 года незначительно увеличилась на душу населения на 0,1%, для трудоспособного населения на 0,3%, для пенсионеров – на 0,4%, а для детей уменьшилась на 0,8%.

"По данным Росстата, индекс потребительских цен в III квартале 2018 г. к предыдущему кварталу составил 100,8%", — добавляется в тексте пояснительной записки.

Кроме того, стоимость непродовольственных товаров увеличилась на 1,2%, стоимость услуг – на 1,6%.

Отмечается, что утверждение данного приказа не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов.