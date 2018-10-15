Роспотребнадзор рассказал, как снизить смертность детей от инфекций

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Частое мытье рук родителей способствует снижению смертности среди детей раннего возраста от острых респираторных и острых кишечных инфекций, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора во "Всемирный день чистых рук", который отмечается 15 октября.

"Всемирный день чистых рук проходит в этом году под девизом "Наши руки, наше будущее" — подчеркивая, как польза от мытья рук сохраняет наше здоровье. Каждый год в мире умирает более 1,4 миллиона детей от диареи или пневмонии, инфекции обуславливают 15% смертей новорожденных. Мытье рук с мылом – эффективный способ предотвратить эти потери. Установлено, что частое мытье рук родителей с мылом способствует снижению смертности среди детей раннего возраста от острых респираторных инфекций на 20% и от острых кишечных инфекций на 50%", — рассказали в ведомстве.

В Роспотребнадзоре напомнили, что грязные руки являются фактором передачи целого спектра инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе дизентерии, гепатита А, брюшного тифа, норо- и ротавирусных инфекций, глистных инвазий. Передача осуществляется как напрямую, так и опосредованно через контаминированные поверхности, мягкие игрушки и средства обихода.

"Согласно официальным формам отраслевого статистического наблюдения Роспотребнадзора, в среднем за год посредством контактно-бытового пути передачи, основным элементом, которого являются грязные руки, реализуется более 300 вспышек инфекционных заболеваний, при этом более 85% пострадавших в этих вспышках являются детьми", — заявили в надзорном ведомстве.