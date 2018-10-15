Глава СПЧ Федотов высказался против изменений в законе о СМИ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт — РИА Новости. Новый закон о СМИ, проект которого хотят вынести на рассмотрение Госдумы в 2019 году, бессмыслен и не нужен, считает председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.
Федотов сравнил идею принять новый закон о СМИ с изменением Конституции.
"У нас многие нормы Конституции не реализованы. Может быть, мы сначала научимся жить по существующему закону о СМИ, а потом будем думать о новом законе о СМИ. Не вижу перспектив у этой истории, потому что нет смысла, нет задачи, которую нужно решить", — сказал Федотов.
Участники круглого стола высказались категорически против внесения любых изменений в закон о СМИ, отметив, что это приведет к ограничению свободы слова.