Глава СПЧ Федотов высказался против изменений в законе о СМИ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт — РИА Новости. Новый закон о СМИ, проект которого хотят вынести на рассмотрение Госдумы в 2019 году, бессмыслен и не нужен, считает председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

Ранее Союз журналистов РФ и Торгово-промышленная палата России объявили о начале работы над проектом нового закона о СМИ, который планируется вынести на весеннюю сессию Госдумы РФ в 2019 году. Михаил Федотов был одним из авторов действующего закона о СМИ, в понедельник в Петербурге он участвует в круглом столе "Нужен ли России новый закон о СМИ?".

Федотов сравнил идею принять новый закон о СМИ с изменением Конституции.

"У нас многие нормы Конституции не реализованы. Может быть, мы сначала научимся жить по существующему закону о СМИ, а потом будем думать о новом законе о СМИ. Не вижу перспектив у этой истории, потому что нет смысла, нет задачи, которую нужно решить", — сказал Федотов.

По его словам, преимущество нынешнего закона о СМИ в том, что он в равной степени работает и на электронные СМИ, и на районную газету, и на многотиражку. "Районки и многотиражки погибнут, как и очень многие региональные издания. Любое изменение приведет к мору среди СМИ", — отметил глава СПЧ, добавив, что изменение закона о СМИ оставит без работы большое число журналистов.

Участники круглого стола высказались категорически против внесения любых изменений в закон о СМИ, отметив, что это приведет к ограничению свободы слова.