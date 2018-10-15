Посла России в Иордании наградили Орденом дружбы

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении посла РФ в Иордании Бориса Болотина Орденом дружбы, текст документа был опубликован в понедельник.

"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу наградить… Орденом дружбы Болотина Бориса Федоровича — чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Иорданском Хашимитском Королевстве", — говорится в указе.

Болотин занимает должность российского посла в Иордании с декабря 2013 года. Он более 45 лет находится на дипломатической службе и ранее был послом России в Ливане и Марокко. Дипломат владеет арабским, английским и французским языками.