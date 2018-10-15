Путин наградил губернатора Ярославской области орденом Почета

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова орденом Почета за многолетнюю добросовестную работу, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Почета Миронова Дмитрия Юрьевича — губернатора Ярославской области", — говорится в тексте указа.

Миронову 13 октября исполнилось 50 лет, он руководит Ярославской областью с июля 2016 года.