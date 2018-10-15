Число пользователей портала мэра Москвы превысило 7,8 миллиона человек

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Число пользователей портала мэра и правительства столицы выросло до более чем 7,8 миллиона человек, следует из сообщения на портале.

"С начала года число пользователей портала увеличилось с 6,5 до 7,8 миллиона человек. Чаще всего горожане заходят на mos.ru, чтобы проверить электронный дневник школьника или передать показания счетчиков воды и электричества в Единый информационно-расчетный центр и Мосэнергосбыт", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала года москвичи воспользовались госуслугами на портале более 196 миллионов раз. Около 109 миллионов раз жители столицы проверили электронный дневник, передали показания воды более 31 миллиона раз за девять месяцев, уточняется в сообщении.

"С начала года пользователи совершили свыше 4,8 миллиона платежей через mos.ru. Это не только платежи за коммуналку или погашение автомобильных штрафов, но и оплата пошлин, услуг в сфере образования, пополнение лицевого счета "Москвенка" и карты "Тройка", — рассказали порталу в Департаменте информационных технологий города Москвы.