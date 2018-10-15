Кинотеатры "Москино" и столичные библиотеки бесплатно покажут мультфильмы

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Бесплатные показы мультфильмов пройдут в столичных кинотеатрах "Москино" и библиотеках с 20 по 29 октября, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Около 80 бесплатных показов авторских мультфильмов пройдут в кинотеатрах сети "Москино", городских библиотеках и культурных центрах столичного Департамента культуры. Они запланированы в рамках детской благотворительной программы Большого фестиваля мультфильмов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вход на сеансы будет свободным, без предварительной регистрации. Показы будут проходить с 20 по 29 октября.

"Традиционно детская благотворительная программа состоит из трех подборок, которые рассчитаны на детей разных возрастов. Но если в прежние годы мы составляли эту программу только из лучших мультфильмов последних лет отечественного производства, то в этом году она стала международной", — рассказала порталу генеральный директор "Москино" Светлана Максимченко.