На конкурс "Лидеры России" зарегистрировалось 50 тысяч участников

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Более 50 тысяч заявок поступило на конкурс управленцев "Лидеры России" к утру 15 октября, сообщает пресс-служба конкурса.

Среди федеральных округов пока лидирует Центральный — из регионов ЦФО 36,8% всех зарегистрированных на конкурс участников. На втором месте — Приволжский федеральный округ, из которого на данный момент 15,6% конкурсантов. Далее идут Северо-Западный федеральный округ (12,8%), Сибирский (9,8%), Уральский (9,7%), Южный (8,8%), Дальневосточный (3,4%) и Северо-Кавказский (3,1%).

Регионом-лидером по-прежнему остается Москва, из этого региона 21,1% участников, затем идет Санкт-Петербург (8%), Московская область (6,7%), Свердловская область и Краснодарский край (по 3,2%).

"Лидеры России" — это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Чтобы стать участником конкурса, достаточно быть управленцем не старше 55 лет и иметь опыт руководства не менее пяти лет. Для участников до 35 лет действуют облегченные условия: достаточно иметь два года опыта работы на руководящей должности. Заявки на конкурс принимаются до 24 октября на сайте https://лидерыроссии.рф.