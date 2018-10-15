Производство мака возможно только под контролем государства, заявил сенатор

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Если есть потребность отечественной фармацевтики в поставках дополнительных опиатов для обезболивающих препаратов, в России можно наладить производство опийного мака, но только под строгим контролем государства, заявил РИА Новости в понедельник глава профильного социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

Ранее СМИ сообщили, что Минпромторг РФ разработал законопроект, предлагающий разрешить выращивание в России наркосодержащих растений для производства сильнодействующих лекарств. Документ внесен в правительство.

"Я бы согласился с предложением министерства только при госмонополии и жестком контроле со стороны государства на всех этапах производства опиатов", — сказал Рязанский.

Если такая выращиваемая субстанция нам нужна для решения вопросов производства обезболивающих препаратов, "это нужно делать и не зависеть от импорта", заключил сенатор.